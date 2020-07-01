На вопросы о детском отдыхе и оздоровлении ответят по горячей линии

| Фото: администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

В Тюменской области начала работу горячая линия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Обратиться к специалистам по номеру 8 (3452) 50-26-19 могут как родители, так и организаторы детского отдыха, сообщает администрация Тобольска.

Звонки на региональную линию принимают в будние дни с 9 до 18 часов.

Кроме того, открыта федеральная горячая линия Министерства просвещения РФ. Получить консультацию можно по номеру телефона 8-800-444-35-38.

Специалисты линии владеют актуальной информацией, касающейся летней оздоровительной кампании-2020, и смогут ответить на все возникшие вопросы в круглосуточном режиме.

Также с обращением можно обратиться на электронную почту, отправив письмо по адресу support@turcentrrf.ru, сообщают в департаменте социального развития Тюменской области.