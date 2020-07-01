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Тюменская пенсионерка погибла в ДТП на трассе

Происшествия, 13:31 14 июля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

65-летняя жительница Тюмени погибла в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 13 июля.

Трагедия произошла вечером на 419-м км дороги в Уватском районе. В кювет опркинулся автомобиль Mitsubishi Lancer. Машина ехала из Сургута.

"По предварительным данным, водитель не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Погибла 65-летняя жительница Тюмени. Пострадали жители Сургута. У управлявшей иномаркой женщины 1974 года рождения, по предварительной информации, диагностирована травма колена и плеча. У мужчины 1972 года рождения – ссадины.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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