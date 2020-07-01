Лучших молодых исполнителей выявили дистанционно в Исетском районе

Фото из Исетского районного Дома культуры (архив) Фото из Исетского районного Дома культуры (архив)

Жители семи сельских поселений Исетского района поучаствовали в первом районном дистанционном фестивале творчества молодых исполнителей "Таланты Приисетья".

В условиях пандемии мероприятия проходило дистанционно. Участникам нужно было записать видео своего выступления и направить в оргкомитет. Оценивали молодых исполнителей специалисты культуры и молодежной политики района и Исетской детской школы искусств.

По итогам диплом I степени присужден Татьяне Манаковой, представительнице Шороховского Дома культуры. Дипломы II степени получили Оксана Шапошникова из Кировского ДК и дуэт "Микс" Архангельского ДК. Дипломы III степени досталась Максиму Бердову и Ксении Харалгиной (Слободабешкильский ДК) и Евгении Муравьевой Евгения (Коммунаровский ДК). Награды молодые исполнители получат в торжественной обстановке после снятия ограничений.

Отметим, что фестиваль проходил в рамках Года памяти и славы. Цель его - повысить роль профессионального искусства и самодеятельного творчества в воспитании молодого поколения.

Евгения Шевцова