Тюменские волонтеры культуры готовят проекты на всероссийский конкурс грантов

| Фото: группа "Том Сойер Фест Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер Фест Тюмень" ВКонтакте

В Первом всероссийском конкурсе грантов для волонтеров культуры будут участвовать добровольцы Тюменской области.

Конкурс, организованный Министерством культуры, Российским фондом культуры и Роскультпроектом, поможет воплотить творческие и социокультурные инициативы и вывести на новый уровень работу некоммерческих волонтерских организаций по восстановлению сохранения культурного наследия. Размер грантового фонда составит 60 млн рублей.

Об интересных проектах волонтеров культуры Тюменской области и инициативах, с которыми они выйдут на всероссийский конкурс, журналист "Тюменской линии" поговорила с ведущим специалистом отдела проектов в сфере культуры и искусства департамента культуры Тюменской области Натальей Неустроевой.

- Наталья Борисовна, сколько волонтеров культуры сегодня действуют в Тюменской области и в реализации каких событий они участвуют?

- Тюменская область занимает 11 место среди 85 регионов России по числу вовлеченных в проект волонтеров культуры, на 1 июля этого года через портал Добро.ру официально зарегистрирован 1 тыс. 401 доброволец.

Они принимают активное участие в образовательных и событийных мероприятиях - обучающих курсах на "Добро.Университет", онлайн-конкурсах, челленджах, флешмобах, онлайн-концертах. Например, в установочной сессии регионального комплексного проекта "Школа волонтера", челлендже #музейвтапках (запущен совместно с историческим парком "Россия – моя история"), Всероссийском "Литературном марафоне", онлайн-викторине "Наша Победа", акции #МыВместе, Региональном марафоне добрых дел. Волонтеры культуры также реализуют собственные проекты, например, Фестиваль восстановления исторической среды города "Том Сойер Фест. Тюмень", Культурно-православный слет "Светоч" (Нижнетавдинский район), Семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась" (г. Ишим), "Добрые сказки для особых детей" (Тюменская область) и других.

- С какими проектами волонтеры Тюменской области выходят на всероссийский конкурс грантов?

- Наши активисты, узнав о конкурсе, сами проявили инициативу и работают над заявкой. У добровольцев уже есть два проекта, с которыми они хотели бы принять участие: семейно-гастрономический фестиваль "Золотой карась" - это большой праздник для сплочения молодых семей и укрепления семейных ценностей. Другой проект - реставрационная школа "Берег", которая реализуется в рамках проекта "Том Сойер Фест.Тюмень". Это бесплатный образовательный блок для жителей с привлечением региональных и федеральных экспертов и мастеров по работе с разными видами материалов (камень, дерево, металл).

| Фото: группы "Семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась" во "ВКонтакте" | Фото: группы "Семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась" во "ВКонтакте"

- На ваш взгляд, насколько важно проведение таких конкурсов для добровольцев?

- Волонтерам предоставляется возможность реализовывать и развивать актуальные социальные проекты, а если идею не поддержали финансово, не менее значимыми станут мнения и рекомендации экспертов. Они позволят доработать или модернизировать проекты для подобных конкурсов или для следующего года.

- Над чем работают тюменские волонтеры культуры сейчас, в период пандемии?

- Сегодня большинство проектов переведены в онлайн-формат, но добровольцы также активно участвуют в акциях, челленджах и конкурсах от местного до всероссийского уровней. В третьем сезоне фестиваля команда "Том Сойер Фест. Тюмень" начали восстанавливать объект на ул. Свободы, 12. Кроме того, ребята проводят "полезные субботы" для всех желающих.

Как волонтеры, так и кураторы движения постоянно проходят обучение на онлайн-курсах по основам волонтерства на "Добро.Университет" и в региональных проектах.

Сейчас идет подготовка к первому региональному семинару волонтеров культуры, формируются заявки на конкурс волонтерских центров и на первый грантовый конкурс для волонтеров культуры.

Напомним, прием заявок на конкурс грантов продлится до 17 июля. Проект будет реализован до 20 ноября 2020 года. Конкурс проходит в рамках реализации программы "Волонтеры культуры" федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Татьяна Ковалева