В Тобольске гость вынес из квартиры золото на более 180 тысяч рублей

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в краже золотых изделий задержали оперативники в Тобольске. Ущерб составил 183 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейские выяснили, что накануне пропажи драгоценностей, к мужу потерпевшей в гости приходил знакомый. Подозреваемый сознался, что похитил украшения, когда хозяева ненадолго отлучились. При обыске у тоболяка нашли часть похищенного. Остальное мужчина сдал в ломбард, выручив 60 тыс. рублей.

Тоболяку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание, предусмотренное статьей - лишение свободы на срок до пяти лет.