  • 15 июля 202015.07.2020среда
  • USD71,1275
    EUR80,6230
  • В Тюмени 33..35 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске гость вынес из квартиры золото на более 180 тысяч рублей

Происшествия, 09:50 15 июля 2020

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в краже золотых изделий задержали оперативники в Тобольске. Ущерб составил 183 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейские выяснили, что накануне пропажи драгоценностей, к мужу потерпевшей в гости приходил знакомый. Подозреваемый сознался, что похитил украшения, когда хозяева ненадолго отлучились. При обыске у тоболяка нашли часть похищенного. Остальное мужчина сдал в ломбард, выручив 60 тыс. рублей.

Тоболяку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание, предусмотренное статьей - лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , Тобольск , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:30 15.07.2020Ишимские спасатели нашли тело пропавшей девочки
11:08 15.07.2020В Ялуторовске спасли ребенка, которого мать оставила в машине
09:50 15.07.2020В Тобольске гость вынес из квартиры золото на более 180 тысяч рублей
17:03 14.07.2020В Ишиме сотрудники ДПС задержали пьяного нарушителя после погони со стрельбой