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Тюменские ученые доказали безопасность и эффективность нового удобрения

Общество, 16:27 15 июля 2020

utmn.ru | Фото: utmn.ru

О создании нового экологически безопасного и эффективного удобрения сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ученые показали, что удобрение на основе распространенного глинистого минерала глауконита оказывает стимулирующее действие на показатели почвы и урожайность растений в течение, как минимум, двух полевых сезонов. Это доказывает его полную экологическую безопасность и пролонгированный эффект. Результаты исследования опубликованы в журнале "Agronomy".

Полевые эксперименты по выращиванию овса (Avena sativa) в слабокислых почвах с применением минеральной добавки природного глауконита были проведены группой ученых Тюменского государственного университета, Томского политехнического университета, Индийского технологического института Бомбея и Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства и торфа.

Глауконит — это глинистый минерал с относительно высокой долей оксида калия (K2O), а калий, в свою очередь, один из важнейших питательных элементов для растений. Ученые обнаружили долгосрочный стимулирующий эффект на рост и развитие растений от добавления в почву горной породы, содержащей около 60% глауконита. В ходе исследования они оценили влияние минерального удобрения на физико-химические показатели сельскохозяйственной почвы и урожайность растений.

"В нашем опыте доля оксида калия в глауконите, в среднем, составляла 7,4-7,8%. Опыты показали, что удобрение оказывает стимулирующее действие после внесения в почву на все показатели в течение, как минимум, двух полевых сезонов. В совокупности это доказывает полную экологическую безопасность минерала как удобрения и его пролонгированный эффект", — рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы ТюмГУ Максим Рудмин.

До сих пор глауконитовые породы в сельском хозяйстве России практически не использовались, в отличие от традиционных калийных удобрений - сульфатов и хлоридов калия из эвапоритовых месторождений (минеральных осадков озер и морских заливов). При этом доля внесения калия в почвы находится на сегодняшний день в стране на критически низком уровне. Применение новых эффективных и экологически безопасных удобрений, особенно в сибирских регионах, по мнению исследователей, позволит повысить уровень внесения калийных удобрений для агрокультур. Ученые считают, что глауконит достаточно вносить в почвы не чаще одного раза в два года, что снижает затраты на их приобретение.

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