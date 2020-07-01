Тюменские родители рассказали, как прививают культуру ношения масок детям

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Обеспечить маской ребенка перед поездкой на общественном транспорте - задача каждого родителя, напоминают сотрудники Роспотребнадзора.

На соблюдение масочного режима детьми и родителями они уделяют особое внимание во время рейдов. По словам ведущего специалиста-эксперта регионального управления Роспотребнадзора Оксаны Ширковой, нарушений среди этой категории единичные.

"За время рейдов все дети старше семи лет были в масках. Тем, кто младше, разрешается быть без маски, но при условии социальной дистанции. В этом плане тюменцы становятся более отвественными, нарушений все меньше", - рассказала Оксана Ширкова.

Сами тюменцы с детьми стараются пользоваться общественным транспортом как можно реже. К примеру, Наталья Малинина, мама семнадцатилетней Полины и десятилетнего Глеба, рассказала, что автобусом пользуется с детьми только по необходимости. Про маски при этом не забывают.

"В нашей семье за это ответственный Глеб, ему 10 лет. Всем напоминает про маски не только перед поездкой, но и когда идем в магазин, в аптеку, на прогулку. Это один из хороших способов воспитать у него ответственность - поручить контроль за всей семьей", - рассказала Наталья Малинина.

Меньше пользуется общественным транспортом летом и семья Галины Кашиной. Десятилетняя дочь Алиса предпочитает прогуляться пешком, но запас масок есть с собой всегда.

"Еще до введения обязательного масочного режима мы заказали большую упаковку масок, антисептики. Каждое утро выдаю мужу и дочери по несколько чистых масок, чтобы хватило на весь день. С Алисой часто разговариваем на эту тему, объясняю почему даже в жару нужно пользоваться маской. Нужно уметь самим себя защищать и приучать к этому детей, а не надеяться, что если и заболею, то обязательно вылечат", - поделилась Галина Кашина.

Ответственно относятся к масочному режиму не только в областном центре. Алена Гребнева - многодетная мама из Ишима. Она рассказала, что в городских автобусах и маршрутных такси редко встречала пассажиров без маски. Сама с детьми старается реже пользоваться общественным транспортом, чтобы не рисковать.

"Старшей Ангелине шесть лет, она уже все знает про маски. Свою многоразовую маску носит с собой, сама стирает. Двойняшкам Егору и Витале еще нет трех лет, но они не капризничают, когда надеваю им маску в автобусе или магазине. После все дружно обрабатываем руки антисептиком", - рассказала ишимская мама.

Евгения Шевцова