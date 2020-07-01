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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев призывают не похищать спасательные круги с набережной Туры

Общество, 17:54 15 июля 2020

ИА "Тюменская линия" Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять из 30 спасательных кругов, размещенных на нижнем ярусе по всей длине набережной Туры, исчезли с начала лета.

Их установили в прошлом году, чтобы у граждан была возможность незамедлительно помочь человеку, упавшему за парапет в воду. Эти спасательные средства оснащены 15-метровым линем, которые позволяют подтянуть пострадавшего к берегу.

Департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени напоминает: отсутствие спасательных кругов на набережной может привести к гибели людей, оказавшихся в воде. Граждан призывают ответственно относиться к городскому имуществу и к жизням окружающих.

Дарья Казакова

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# набережная Туры

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