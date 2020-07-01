Многодетные семьи могут выбрать землю под строительство или денежную компенсацию

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Многодетные семьи Тюменской области могут получить компенсацию за земельные участки под строительство индивидуального жилья. Данное решение принял губернатор региона Александр Моор.

В своих официальных аккаунтах в социальных сетях глава области подчеркнул, что программа усовершенствована в интересах людей.

"За девять лет реализации программы в регионе участки получили более 8 тысяч 850 семей. Но есть и те, особенно в сельских районах, кому не нужна земля. Они не используют эту льготу либо продают участок. Поэтому программа усовершенствована в соответствии с многочисленными пожеланиями многодетных родителей. Мы изменили ситуацию. Выплату за землю можно будет направить на приобретение жилья. Средства будут зачисляться напрямую банку или застройщику. Многодетные семьи получили альтернативу. Выбирайте то, что необходимо именно вам - земля либо выплата за нее", - написал он.

Воспользоваться этой льготой может семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство. Минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми составит 323 тыс. 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка будет предоставляться доплата в размере 64 тыс. 650 рублей.

Чтобы получить выплату в 2020 году, следует подать заявление в срок до 31 июля.

Тем, кто желает получить выплату в 2021 году, следует обратиться с заявлением до 31 августа 2020 года.