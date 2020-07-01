Ишимский музейный комплекс — победитель конкурса Министерства культуры РФ

Фото Геннадия Крамора Фото Геннадия Крамора

Ишимский музейный комплекс им.Петра Ершова вошел в число лучших по итогам конкурса по созданию мультимедиа-гидов по выставочным проектам и экспозициям.

Организатор конкурса - Министерство культуры РФ. Мероприятие проходило в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура".

По мнению специалистов, такая форма работы позволит привлечь еще больше новых посетителей в музеи региона. Сейчас ежегодный рост аудитории составляет более 10%.

Чтобы узнать больше информации об объектах экспозиции "История Ишима с древних времен до современности", достаточно просто иметь доступ в Интернет. Во время посещения музея гости могут навести камеру мобильного устройства на объекты и с помощью технологии дополненной реальности увидеть информацию, о которой раньше знали только экскурсоводы и реставраторы.

Кроме того, экспозицию теперь можно посмотреть из дома. Для этого нужно зайти на официальный портал "Артефакта" или скачать мобильное приложение проекта.

Отметим, что в 2019 году три музея региона уже запустили свои проекты на данной платформе: музей семьи Императора Николая II, музейный комплекс им. И. Я. Словцова и краеведческий музей Уватского района "Легенды седого Иртыша".