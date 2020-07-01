Аттестаты с отличием вручили девятнадцати школьникам Тобольского района

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Золотые медали и грамоты выпускникам сельских школ вручил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Аттестат с отличием получили девять выпускников девятых классов и десять выпускников одиннадцатых из Абалакской, Байкаловской, Хмелёвской, Прииртышской, Полуяновской, Сетовской, Бизинской, Ворогушинской, Дегтяревской, Чебургинской и Малозоркальцевской школ, сообщает администрация Тобольского района.

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Грамотами отметили участников творческих конкурсов и олимпиад регионального и всероссийского уровня, активистов волонтерского и кадетского движений, отличников учебы, победителей и призеров областных спортивных состязаний, а также лидеров всероссийского движения школьников.

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Благодарственные письма за добросовестное воспитание детей глава района вручил родителям талантливых детей. За высокие результаты работы награды получили и руководители школ.

"Это первый большой успех в вашей жизни, это успех ваших родителей и педагогов. Вы в самом начале пути, сейчас важно выбрать дело всей жизни. Мы, конечно, надеемся, что вы, получив хорошее образование, вернетесь в Тобольский район и перевернете привычное понимание села, сделав его привлекательным и комфортным для жизни. Вы – новое поколение, вы – наше будущее. От всей души поздравляю вас с окончанием школы", - обратился к выпускникам Леонид Митрюшкин.