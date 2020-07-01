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Деревянный дом потушили пожарные ночью в Тюмени

Происшествия, 09:50 16 июля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Нежилой деревянный дом загорелся в пер. Магаданский в Тюмени вечером 15 июля. Огнеборцы справились с пламенем к часу ночи.

Сообщение о пожаре поступило в 23 часа 35 минут. Горел нежилой одноэтажный деревянный дом размером пять на семь метров.

"На месте задействовали пять единиц техники. К 1 часу пожарным расчетам удалось ликвидировать огонь. В результате пожара никто не пострадал", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огонь повредил дом на площади 35 кв. м. Также пламя задело надворные постройки на площади 20 кв. м. Общая площадь возгорания составила 55 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

В Тюменской области 15 июля произошло десять пожаров, в основном в частном секторе. Горели деревянные дома, надворные постройки. Среди основных причин происшествий – короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил и эксплуатации печи.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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