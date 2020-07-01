Евгений Зиничев и Дмитрий Кобылкин прибудут в Югру из-за ухудшения лесопожарной обстановки

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Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин прибудут с рабочим визитом в югорский город Советский 16 июля.

Как сообщает департамент лесного хозяйства по УФО, визит связан с ухудшением лесопожарной обстановки. С 14 июля на территории Югры введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

По данным на 15 июля в округе действовало 23 лесных пожара на территории лесного фонда на общей площади 11 196,2 га. Лесные пожары зафиксированы на территории Урайского, Няксимвольского, Кондинского, Октябрьского, Советского, Самаровского лесничеств. На особом контроле лесопожарная обстановка на территории Советского, Кондинского и Самаровского лесничеств.