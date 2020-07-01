Восьми тюменцам с тепловым ударом потребовалась помощь медиков

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Восемь тюменцев, в том числе трое детей, обратились в скорую помощь с жалобой на тепловой удар.

Всем пациентам оказана помощь, госпитализация не потребовалась, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Врачи напоминают: в жару нужно беречься от палящего солнца и не допускать обезвоживания организма. Для этого можно пить воду комнатной температуры, несладкий чай, прохладный квас, морс или компот.

В противном случае грозит тепловой или солнечный удар. Это состояние сопровождается слабостью, сонливостью, головокружением или головной болью. Возможно повышение температуры тела, желудочно-кишечные расстройства, учащение пульса, потеря сознания. При солнечном ударе также есть риск ожога кожи головы. В тяжелых случаях может наступить остановка сердца.

Среди факторов, которые способствуют тепловому и солнечному ударам, длительное прямое воздействие солнца на непокрытую голову, избыточный вес тела, стресс или нервное напряжение, слишком плотная одежда, пребывание в плохо проветриваемом помещении. Также повышенный риск создают сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, проблемы неврологического характера, алкогольное опьянение.

Первая помощь при тепловом или солнечном ударе: переместить пострадавшего в затененное место или прохладное помещение, обеспечить доступ свежего воздуха. Пострадавшего нужно уложить, приподняв голову и ноги, освободить от тесной одежды, ослабить ремень или пояс. Ко лбу можно приложить компресс из мокрой ткани, льда или холодную бутылку, а лицо и тело регулярно регулярно обтирать прохладной водой или обмахивать частыми движениями.

Если пострадавший в сознании, нужно напоить его прохладной водой, лучше минеральной. В простую воду можно добавить сахара и соли на кончике чайной ложки. В экстренных случаях, при остановке дыхания и отсутствии пульса необходимо проводить сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков.