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Тюменцев приглашают освоить профессию интернет-маркетолога

Общество, 09:06 17 июля 2020

leader-id.ru | Фото: leader-id.ru

Бесплатные занятия в школе интернет-маркетолога "PRO Club" стартуют в Тюмени с 3 августа, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Занятия будут проходить на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения — Тюмень". Продолжительность курса - 1,5 месяца, занятия планируются еженедельно в вечернее время по вторникам и четвергам.

Участники проекта в ходе обучения смогут ознакомиться с основами интернет-маркетинга: изучить понятия SEO и SMM, узнать о подводных камнях интернет-продвижения, бесплатных способах рекламы в сети и в дальнейшем закрепить свои навыки на практике. На финальном занятии перед участниками выступят специалисты интернет-маркетинга крупных компаний и ответят на любые вопросы.

После завершения обучения участники получат сертификаты, а лучшие смогут получить возможность поработать в должности младшего интернет-маркетолога в компании SEOVivat и ГК "ТюмБИТ".

Подать заявки на участие можно до 26 июля 2020 года.

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