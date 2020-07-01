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Орнитолог ТюмГУ рассказала, как защитить урожай от дроздов

Общество, 15:02 19 июля 2020

ИА "Тюменская линия"

Тюменские дачники стали чаще жаловаться на дроздов. Птицы вредят урожаю и не собираются покидать дачные участки.

Как объяснила орнитолог, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос, дрозд-рябинник - оседлый, гнездящийся вид птиц. Из-за теплой зимы в наших широтах большинство их остались на зимовку в окрестных лесах и парках. По данным орнитологических учетов, большая численность дроздов-рябинников отмечена в Гилевской роще и лесопарке "Затюменский". Здесь этот вид птиц входит в состав доминирующего ядра.

Дачные участки - излюбленные места дроздов, где они всегда могут найти пропитание: ягоды, яблочки, рябину, калину, боярышник. Защитить урожай поможет чучело хищной птицы из подручных материалов: пластиковых бутылок, шуршащих мусорных пакетов, резиновых колес.

Мария Лупинос уточнила, что предсказать численность дроздов на следующее лето сложно. Она будет зависеть от конкретных погодно-климатических особенностей зимы и следующей весны.

Марина Галактионова

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# дачники , орнитология

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