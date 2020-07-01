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Тюменский индустриальный университет проведет выпускной онлайн

Общество, 10:56 17 июля 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Торжественный онлайн-выпускной Тюменского индустриального университета начнется на официальном канале вуза в YouTube, а также на официальной странице Ассоциации выпускников ТИУ во ВКонтакте 18 июля в 12 часов, сообщает вуз.

В 2020 году документ об окончании опорного вуза региона получат 4 тыс. 840 выпускников, из них дипломы о высшем образовании — 3 тыс. 430 человек. Также в этом году выпускаются 17 аспирантов.

Экспертный совет университета выбрал 75 самых ярких, успешных и перспективных молодых специалистов. Среди них — обладатели грантов президента РФ, губернатора Тюменской области, лауреаты престижных интеллектуальных международных и всероссийских конкурсов, победители десятков творческих фестивалей, спортивных соревнований.

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# выпускной , ТИУ

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