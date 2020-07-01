Полсотни новых компьютеров установили в Ялуторовской областной больнице

| Фото: Областная больница № 23 (г. Ялуторовск) | Фото: Областная больница № 23 (г. Ялуторовск)

50 компьютеров-моноблоков поступили в детскую поликлинику Областной больницы № 23 Ялуторовска, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы по созданию единого цифрового контура и полностью обеспечивает потребность подразделения.

"Эта техника необходима, чтобы обеспечить лечащему врачу быстрый доступ к результатам исследований и обращений больного в медицинские организации, заключениям и назначениям специалистов. Такие сведения важны для определения тактики ведения больного и назначения лечения, особенно при неотложных вызовах, когда меры требуется принять быстро", – пояснил главный врач Областной больницы № 23 Михаил Горбачев.

Напомним, компьютеризация проходит для объединения медорганизаций в единую региональную защищенную сеть передачи данных. Специалисты получают возможность консультироваться с коллегами из областных медучреждений по телемедицинской сети в сложных случаях.