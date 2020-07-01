  • 17 июля 202017.07.2020пятница
  • USD71,2310
    EUR81,2318
  • В Тюмени 28..30 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Полсотни новых компьютеров установили в Ялуторовской областной больнице

Общество, 18:16 17 июля 2020

Областная больница № 23 (г. Ялуторовск) | Фото: Областная больница № 23 (г. Ялуторовск)

50 компьютеров-моноблоков поступили в детскую поликлинику Областной больницы № 23 Ялуторовска, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы по созданию единого цифрового контура и полностью обеспечивает потребность подразделения.

"Эта техника необходима, чтобы обеспечить лечащему врачу быстрый доступ к результатам исследований и обращений больного в медицинские организации, заключениям и назначениям специалистов. Такие сведения важны для определения тактики ведения больного и назначения лечения, особенно при неотложных вызовах, когда меры требуется принять быстро", – пояснил главный врач Областной больницы № 23 Михаил Горбачев.

Напомним, компьютеризация проходит для объединения медорганизаций в единую региональную защищенную сеть передачи данных. Специалисты получают возможность консультироваться с коллегами из областных медучреждений по телемедицинской сети в сложных случаях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 17.07.2020МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
18:16 17.07.2020Полсотни новых компьютеров установили в Ялуторовской областной больнице
18:05 17.07.2020Школьников региона ждет насыщенная программа на летних губернаторских сменах
17:54 17.07.2020"Транснефть-Сибирь" провела учебно-тренировочное занятие по тушению условного пожара