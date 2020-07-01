В Тюмени и области проходит мероприятие "Безопасные дороги"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оперативное мероприятие, направленное на профилактику аварий и агрессивного вождения, проходит в в Тюменской области 17 июля. За несколько часов автоинспекторы выявили более 15 нарушений, в том числе был остановлен один пьяный водитель в Омутинском районе.

С утра под особый контроль автоинспекторы взяли магистрали с наиболее интенсивным транспортным потоком, выявляя агрессивное вождение, грубые нарушения правил дорожного движения. К мероприятию в областном центре присоединились инспекторы регионального правления гостехнадзора.

Вечером и ночью инспекторы ДПС сконцентрируются на местах выезда из Тюмени, а также обратят внимание на молодых нарушителей, автомобилистов на заниженных машинах и с другими внесенными в конструкцию изменениями, тонировкой не по ГОСТу, и водителей, создающих шум в жилых районах.

"Пятница выбрана для акции неслучайно - это самый аварийный день недели. Вечером будут проверяться излюбленные места сбора молодежи на машинах и мотоциклах, отмечу, что участвуют в акции также и сотрудники мотовзвода", - рассказал заместитель начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

Как отмечают в областной Госавтоинспекции, за шесть месяцев 2020 года за нарушения светопропускаемости стекол к административной ответственности привлечены более 13 тыс. водителей. Более 5 тыс. человек в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом.

Напомним, что с начала 2020 года на дорогах Тюменской области произошло 96 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, в них погибли 12 человек, 164 получили травмы.

Автоматические камеры зафиксировали на дорогах области 222 тыс. фактов превышения скорости, 8 тыс. 800 нарушений скоростного режима зафиксировали инспекторы ДПС с помощью ручных приборов.

Николай Ступников