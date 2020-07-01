Шесть пожаров произошло в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Шесть лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Три пожара зафиксировано в Тюменском районе, по одному - в Уватском, Абатском и Ишимском районах. Из шести лесных пожаров - четыре ликвидировано, один локализован. Один действующий лесной пожар продолжает тушить десантно-пожарная служба в в Уватском районе.

Всего с начала 2020 года на территории Тюменской области ликвидирован 121 лесной пожар.