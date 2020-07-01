Жители Исетского района посоревнуются в интеллект-шоу "Кроссворд"

| Фото: Исетсский РДК во ВКонтакте | Фото: Исетсский РДК во ВКонтакте

Интеллект-шоу "Кроссворд" стартует в Исетском районе, жители муниципалитета смогут еженедельно получать призы за эрудицию.

Как сообщил режиссер районного Дома культуры Алексей Копытов, первая онлайн-трансляция шоу начнется 18 июля в 11 часов на страницах учреждения в социальных сетях во ВКонтакте и Одноклассники.

"Игра будет состоять из пяти заданий. На выполнение каждого будет даваться несколько минут. Это время для поисков ответа в эфире заполнят творческие номера в исполнении сотрудников РДК и артистов художественной самодеятельности. Ответы помогут собрать ключевое слово, первые три участника, которые позвонят нам и скажут правильный ответ, получат призы", - рассказал организатор.

По его словам, задания, которые придумали сами организаторы, рассчитаны на людей разного возраста и ответы на них не так просто сразу найти даже в Интернете. Участие в интеллектуальной игре могут принять все желающие старше шести лет. Позднее утро выходного дня выбрано для того, чтобы побороться за призы исетцы могли семьями.

Добавим, что победители первого шоу получат по кругу пиццы от местного производителя - пиццерии "Royal Rolls". Запланировано минимум три трансляции.

Ирина Кургузова