  • 17 июля 202017.07.2020пятница
  • USD71,2310
    EUR81,2318
  • В Тюмени 28..30 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тысячу поделок смастерили в летних лагерях Тобольского района

Общество, 17:43 17 июля 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

354 ребенка отдохнули за первые две недели в семи оздоровительных лагерях дневного пребывания в Тобольском районе. Итоги первой смены ребята подведут на торжественной линейке, сообщает администрация района.

Смена прошла со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора – входной медицинский контроль, обработка рук дезсредствами, в отрядах не более 15 человек. Особенности эпидситуации не позволили ребятам собираться на массовые мероприятия. Несмотря на вынужденные ограничения, дети провели время весело и с пользой. Педагоги Тобольского района разнообразили досуг творческими мастерскими. За две недели дети изготовили в общей сложности тысячу поделок.

Пять пришкольных лагерей посвятили смену Году памяти и славы. Школьники абалакской школы прошли "Тропою тимуровцев", в Сетово запускали "Салют Победы", кутарбитские дети шагали под девизом "Мы – наследники победы!", в лагере с. Надцы и с. Нижние Аремзяны разгадали "Секрет красного галстука".

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

В Ворогушино и Карачино организовали "Лето на ФИКС плюс". Ребята с мультипликационными героями Фиксиками одновременно учились и отдыхали. Знакомились с музыкальными инструментами, побывали в настоящей лаборатории "С химией на "ты" и сделали мыло своими руками.

Накануне закрытия смены пришкольные лагеря посетил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Хочу отметить высокий профессионализм наших педагогов, их креативность и творческий подход к делу. Разнообразить досуг современных детей, отвлечь их от гаджетов непросто. Педагоги справились на отлично. Уверен, что и последующие смены будут не менее интересными", - сказал глава.

Вторая смена в летних пришкольных лагерях откроется 20 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# летние лагеря

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 17.07.2020МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
18:16 17.07.2020Полсотни новых компьютеров установили в Ялуторовской областной больнице
18:05 17.07.2020Школьников региона ждет насыщенная программа на летних губернаторских сменах
17:54 17.07.2020"Транснефть-Сибирь" провела учебно-тренировочное занятие по тушению условного пожара