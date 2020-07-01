Тысячу поделок смастерили в летних лагерях Тобольского района

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

354 ребенка отдохнули за первые две недели в семи оздоровительных лагерях дневного пребывания в Тобольском районе. Итоги первой смены ребята подведут на торжественной линейке, сообщает администрация района.

Смена прошла со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора – входной медицинский контроль, обработка рук дезсредствами, в отрядах не более 15 человек. Особенности эпидситуации не позволили ребятам собираться на массовые мероприятия. Несмотря на вынужденные ограничения, дети провели время весело и с пользой. Педагоги Тобольского района разнообразили досуг творческими мастерскими. За две недели дети изготовили в общей сложности тысячу поделок.

Пять пришкольных лагерей посвятили смену Году памяти и славы. Школьники абалакской школы прошли "Тропою тимуровцев", в Сетово запускали "Салют Победы", кутарбитские дети шагали под девизом "Мы – наследники победы!", в лагере с. Надцы и с. Нижние Аремзяны разгадали "Секрет красного галстука".

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

В Ворогушино и Карачино организовали "Лето на ФИКС плюс". Ребята с мультипликационными героями Фиксиками одновременно учились и отдыхали. Знакомились с музыкальными инструментами, побывали в настоящей лаборатории "С химией на "ты" и сделали мыло своими руками.

Накануне закрытия смены пришкольные лагеря посетил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Хочу отметить высокий профессионализм наших педагогов, их креативность и творческий подход к делу. Разнообразить досуг современных детей, отвлечь их от гаджетов непросто. Педагоги справились на отлично. Уверен, что и последующие смены будут не менее интересными", - сказал глава.

Вторая смена в летних пришкольных лагерях откроется 20 июля.