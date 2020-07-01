Книги "Федюнинский" получила в дар тюменская школа

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Книги "Федюнинский" подарило АО "Транснефть-Сибирь" библиотечному фонду средней общеобразовательной школы № 69 г. Тюмени. Книга издана к 75-летию Великой Победы в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей" старейшего российского издательства "Молодая гвардия" и посвящена уроженцу Тюменской области, Герою Советского Союза и Герою Монгольской Народной Республики, генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому.

В торжественном мероприятии, проходившем у памятника легендарному полководцу, приняли участие генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников, заместитель Тюменской городской думы Дмитрий Осипов, директор школы № 69 Эльвира Амирова и учащиеся школы № 69, которая носит имя Федюнинского, жители Тюмени.

Иван Федюнинский, которого, по аналогии с маршалами Победы, можно назвать генералом Победы, прошел боевой путь от солдата до генерала армии. Он сыграл в годы войны ключевую роль в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии.

Очень важно сейчас бережно хранить и передавать подрастающему поколению реальную, а не переписанную историю, особенно что касается Великой Отечественной войны, считает генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников.

"Эта книга позволяет лучше узнать то, как воевал наш земляк. Генерал Федюнинский воевал практически во всех горячих точках, прошел через горнило Гражданской войны, войны с Японией, Великой Отечественной войны. Был не единожды ранен, но постоянно возвращался в строй, к тому, чему посвятил всю свою жизнь – служению армии, служению на тот момент Советскому Союзу", – отметил Виктор Бронников, выступая перед учениками школы.

Биографический роман написал известный историк-романист Сергей Михеенков. Его перу принадлежат и другие книги из серии ЖЗЛ: "Рокоссовский", "Жуков", "Конев". Писатель Михеенков неоднократно в течение двух лет работы над романом приезжал в Тюмень, встречался с людьми, которые знали командарма, посещал музей Федюнинского в его деревне Гилево, знакомился с перепиской и документами, сохранившимися в музейном и личных архивах. Тираж издания составил свыше трех тысяч экземпляров.

В рамках благотворительного проекта АО "Транснефть-Сибирь" большая часть тиража книги передана в школы и библиотеки регионов присутствия предприятия на территории Тюменской, Свердловской, Курганской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Часть тиража уже доставлена на сторожевой корабль "Ладный" Черноморского флота, подшефный Тюменской области.