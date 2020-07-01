Молодые тюменские архитекторы могут представить свое видение гибкого города

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменских архитекторов и студентов приглашают на конкурс-эксперимент "21 идея для "гибкого города".

Он проходит перед большим форумом "Сильные идеи для нового времени" от Агентства стратегических инициатив. "Архитектура гибкого города" станет одним из направлений форума.

Конкурс стартовал на краудплатформе 100gorodov.ru. Призовой фонд - 750 тыс. рублей. Это пилотный проект Центра городских компетенций АСИ в части поддержки архитектурных прорывов. Лучшие идеи войдут в книгу по итогам конкурса.

Конкурс проходит в два этапа: команды-участники получают детализированное техническое задание, в котором указывается, в каком именно аспекте им нужно придумать и визуализировать идею "гибкого города". Срок исполнения задания – 24 часа.

По словам организаторов, "гибкий город" - это новый тип поселения, который органично приспосабливается к постоянно меняющимся внутренним и внешним условиям.

Участие в конкурсе бесплатное. Заявку можно подать здесь. Победители смогут также посетить финал форума "Сильные идеи для нового времени", который пройдет 21 сентября в Сочи.