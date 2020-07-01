Маска не может стать причиной перегрева организма, утверждают медики

| Фото: Заводоковский городской округ ВКонтакте | Фото: Заводоковский городской округ ВКонтакте

Продолжительное ношение маски может вызывать дискомфорт, однако правильное ее использование позволит снизить риск заражения коронавирусом.

"Не может маска стать причиной перегрева организма: она воздухопроницаема и закрывает лишь малую часть тела. Нужно следить, чтобы маска плотно прилегала к лицу, но при этом позволяла свободно дышать, - говорит представитель пресс-службы департамента Анастасия Дембицкая. - Одноразовые маски не следует использовать повторно".

В многолюдных местах – в помещении, в общественном транспорте – ношением маски лучше не пренебрегать, пишет "АиФ - Западная Сибирь".