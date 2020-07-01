  • 18 июля 202018.07.2020суббота
  • USD71,7139
    EUR81,6821
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские врачи провели уникальную операцию

Общество, 12:54 18 июля 2020

Архивное фото ОКБ 2

В Областную клиническую больницу №2 младенец был переведен из перинатального центра сразу после рождения. Мальчик появился на свет с одной почкой, которая не справлялась с жизненно важными функциями. Детские хирурги в экстренном порядке установили ему специальную систему для внепочечного очищения крови от токсинов.

Очищение крови у малыша теперь протекает по тем же принципам, что и в аппарате "искусственной почки". Только в роли фильтра выступает не искусственно созданная мембрана, а сама брюшина. Ранее для установки такой системы пациентов направляли в Москву.

"Для детей с врожденными проблемами почек или ранней почечной недостаточностью такой способ очистки крови считается наиболее подходящим и одним из самых безопасных", - говорит заведующий одним из детских хирургических отделений ОКБ №2, главный детский хирург Тюмени и заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ Михаил Аксельров.

Перитонеальный диализ может стать первым этапом заместительной терапии, конечным результатом которой становится трансплантация почки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:54 18.07.2020Тюменские врачи провели уникальную операцию
12:08 18.07.2020ТИУ приглашает студентов на вебинар AIESEC
11:47 18.07.2020Тобольские спасатели проверили места отдыха на воде
10:31 18.07.2020Моноинфекционный госпиталь заработал в Омутинском районе