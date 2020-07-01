Тюменские врачи провели уникальную операцию

Архивное фото ОКБ 2 Архивное фото ОКБ 2

В Областную клиническую больницу №2 младенец был переведен из перинатального центра сразу после рождения. Мальчик появился на свет с одной почкой, которая не справлялась с жизненно важными функциями. Детские хирурги в экстренном порядке установили ему специальную систему для внепочечного очищения крови от токсинов.

Очищение крови у малыша теперь протекает по тем же принципам, что и в аппарате "искусственной почки". Только в роли фильтра выступает не искусственно созданная мембрана, а сама брюшина. Ранее для установки такой системы пациентов направляли в Москву.

"Для детей с врожденными проблемами почек или ранней почечной недостаточностью такой способ очистки крови считается наиболее подходящим и одним из самых безопасных", - говорит заведующий одним из детских хирургических отделений ОКБ №2, главный детский хирург Тюмени и заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ Михаил Аксельров.

Перитонеальный диализ может стать первым этапом заместительной терапии, конечным результатом которой становится трансплантация почки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.