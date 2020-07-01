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Преподаватели тюменских вузов снимаются в документальном сериале

Общество, 11:34 19 июля 2020

Медиаполис во ВКонтакте | Фото: Медиаполис во ВКонтакте

О своих студенческих годах преподаватели тюменских учебных заведений рассказывают в новом проекте "Такие же были".

В каждой серии герой выпуска рассказывает о самых ярких воспоминаниях: розыгрышах в общежитии, любимых и нелюбимых преподавателях, развлечениях, ошибках, первых заработанных деньгах.

Гостем первой серии стал Константин Шохов — доцент кафедры искусств Института психологии и педагогики ТюмГУ. Он рассказал о прозвище, которое ему дал студент старшего курса. Вспомнил свой костюм матраца на университетской вечеринке.

"Мы не смотрим свысока на зрителя, говоря: вот какой серьезный преподаватель. Наоборот. Хотим создать некую связь между разными поколениями. Отсюда и название проекта "Такие же были". Преподаватели тоже ошибались, целовались, тусовались. Об этом они и рассказывают", — пояснил автор проекта Евгений Стасенко.

Третья серия выйдет 22 июля, о своей молодости расскажет Игорь Чубаров SAS, пишет "Мегатюмень".

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