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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольские спасатели проверили места отдыха на воде

Общество, 11:47 18 июля 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Очередной рейд по местам отдыха на воде провели инспекторы Тобольского отделения ГИМС. Вместе с сотрудниками полиции участники рейда прошли по наиболее людным местам в районе села Ворогушино, сообщает МЧС Тюменской области.

Спасатели и полицейские провели с отдыхающим разъяснительные беседы и вручили им памятки "О правилах поведения у водоемов", "Правилах пожарной безопасности", "Запрете пользования открытым огнем".

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Особое внимание уделено профилактической работе с теми, кто предпочитает отдыхать в запрещенных для этих целей местах. Среди отдыхающих, к сожалению, оказались маленькие дети и подростки, купающиеся без присмотра родителей.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

"Для отдыха у воды в Тобольском районе нет оборудованных пляжей. В местах у водоемов, наиболее массово посещаемых населением, но необорудованных и небезопасных, установлены знаки "Купание запрещено!". Составилен график проведения рейдов в местах установки этих знаков. Купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями, влечет предупреждение или штраф", - напомнил Руководитель инспекторского отделения ГИМС Тобольска Владимир Самоловов.

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# ГИМС , рейд , Тобольск

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