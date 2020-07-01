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ТИУ приглашает студентов на вебинар AIESEC

Общество, 12:08 18 июля 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

На вебинар, посвященный волонтерским и профессиональным стажировкам за рубежом международной молодежной организации AIESEC, приглашает ТИУ 20 июля.

AIESEC развивает лидерский потенциал молодежи в более чем 100 странах и территориях по всему миру через международные обмены. На данный момент существует два основных направления программ:

Через организацию прошло около миллиона студентов. Каждый год на волонтерские и профессиональные программы отправляется более 30 тыс. молодых людей.

Информационный вебинар для всех желающих состоится 20 июля в 17 часов. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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# вебинар , ТИУ

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