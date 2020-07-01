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Александр Моор: в регионе увеличилось число лесных пожаров

Губернатор, 20:15 18 июля 2020

со страницы Александра Моора в соцсети | Фото: со страницы Александра Моора в соцсети

C наступлением жаркой погоды в регионе начало расти число лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в "Одноклассники", Instagram, ВКонтакте.

"Если в понедельник лесопожарные службы ликвидировали три возгорания, то в четверг спасатели боролись уже с восемью. И, к сожалению, прогноз на ближайшие несколько дней остается неблагоприятным – ожидается высокая степень пожарной опасности", - отметил глава региона.

Губернатор также напомнил, что в большинстве случаев, в возникновении лесного пожара виноват человек.

"Из-за беспечности и равнодушия одних, сотни людей рискуют жизнью, чтобы защитить наши леса, села и города. Спасибо каждому из тех, кто встал на защиту, каждому, кто ответственно относится к природе и пожарной безопасности", - добавил Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры, готовить пищу на углях.

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# Александр Моор , лесные пожары , соцсети

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