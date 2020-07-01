Александр Моор: в регионе увеличилось число лесных пожаров

| Фото: со страницы Александра Моора в соцсети | Фото: со страницы Александра Моора в соцсети

C наступлением жаркой погоды в регионе начало расти число лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в "Одноклассники", Instagram, ВКонтакте.

"Если в понедельник лесопожарные службы ликвидировали три возгорания, то в четверг спасатели боролись уже с восемью. И, к сожалению, прогноз на ближайшие несколько дней остается неблагоприятным – ожидается высокая степень пожарной опасности", - отметил глава региона.

Губернатор также напомнил, что в большинстве случаев, в возникновении лесного пожара виноват человек.

"Из-за беспечности и равнодушия одних, сотни людей рискуют жизнью, чтобы защитить наши леса, села и города. Спасибо каждому из тех, кто встал на защиту, каждому, кто ответственно относится к природе и пожарной безопасности", - добавил Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры, готовить пищу на углях.