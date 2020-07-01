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В Тобольском районе открыли площадку для воркаута

Общество, 10:23 19 июля 2020

Фото с личной страницы Максима Афанасьева в Instagram

Новую площадку для воркаута открыли в поселке Сумкино Тобольского района.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Это направление спорта появилось не так давно, и его главное преимущество – это многофункциональность и доступность. Такая площадка позволяет эффективно заниматься физкультурой человеку любого возраста и любой степени подготовки", - отметил Максим Афанасьев.

Он поблагодарил за содействие инициатора проекта Сергея Мехнина. Это уже не первый совместный с ним проект в Тобольске: в 2019 году площадку для воркаута открыли в 10 микрорайоне. По словам Максима Афанасьева, уже сейчас можно отметить, что молодежи это нужно.

"Желаю всем, кто мечтает стать звездой в большом спорте, не останавливаться и идти к своей цели. Желаю всем здоровья и отличного настроения", - написал Максим Афанасьев.

Евгения Шевцова

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# воркаут , Максим Афанасьев , Тобольский район

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