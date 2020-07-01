Тюменские врачи рассказали, как нормализовать сон в жару

Фото: life-secrets.ru Фото: life-secrets.ru

От плюс 16 до плюс 21 градуса составляет оптимальная температура воздуха для здорового сна, отмечают специалисты Областной клинической больницы №1.

Советами, как нормализовать сон в жару, они поделились в аккаунте ОКБ №1 в Instagram. По их словам, оптимальная влажность должна составлять от 40 до 70%. Ложиться спать нужно только при появлении сонливости. Также нужно стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время. Не следует много есть и пить кофе за два часа до сна. Также нужно проветрить комнату - свежий воздух улучшит засыпание. Также для здорового и крепкого сна лучше спать в своей постели, а не на диване или кресле, особенно за просмотром телевизора.

Норма сна для взрослых от 18 до 64 лет составляет 7-9 часов в сутки. Больше всех спят малыши до трех месяцев - 14-17 часов в сутки. Сон дошкольников составляет от от 10 до 14 часов, детей школьного возраста - 9-11 часов, подростков - 8-10 часов. Люди старше 65 лет должны спать 7-8 часов в сутки.

Евгения Шевцова