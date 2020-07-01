Викуловские активисты рассказали сельским ребятишкам о вреде курения
Профилактичекую игру "Здоровое поколение" провели для ребят из села Долгушино Викуловского района активисты молодежного объединения "Направление ПЛЮС".
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Добровольцы детям" и регионального проекта "Лето пора находок, а не потерь". Активисты рассказали ребятам о вреде курения и предложили попасть дротиками в мешочки с моющим средством, чтобы очистить "легкие" воображаемого курильщика.
Сельские школьники откликнулись на призыв поиграть с удовольствием. После акции все участники получили сладкие призы и памятки о пагубном влиянии курения на организм человека.
Евгения Шевцова