Викуловские активисты рассказали сельским ребятишкам о вреде курения

Фото молодежного объединения "Направление ПЛЮС" Фото молодежного объединения "Направление ПЛЮС"

Профилактичекую игру "Здоровое поколение" провели для ребят из села Долгушино Викуловского района активисты молодежного объединения "Направление ПЛЮС".

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Добровольцы детям" и регионального проекта "Лето пора находок, а не потерь". Активисты рассказали ребятам о вреде курения и предложили попасть дротиками в мешочки с моющим средством, чтобы очистить "легкие" воображаемого курильщика.

Сельские школьники откликнулись на призыв поиграть с удовольствием. После акции все участники получили сладкие призы и памятки о пагубном влиянии курения на организм человека.

Евгения Шевцова