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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Викуловские активисты рассказали сельским ребятишкам о вреде курения

Общество, 16:27 19 июля 2020

Фото молодежного объединения "Направление ПЛЮС"

Профилактичекую игру "Здоровое поколение" провели для ребят из села Долгушино Викуловского района активисты молодежного объединения "Направление ПЛЮС".

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Добровольцы детям" и регионального проекта "Лето пора находок, а не потерь". Активисты рассказали ребятам о вреде курения и предложили попасть дротиками в мешочки с моющим средством, чтобы очистить "легкие" воображаемого курильщика.

Сельские школьники откликнулись на призыв поиграть с удовольствием. После акции все участники получили сладкие призы и памятки о пагубном влиянии курения на организм человека.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , добровольцы , курение , профилактика

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