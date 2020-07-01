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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

107 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

Общество, 12:52 19 июля 2020

Фото: www.mos.ru

107 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб 19 июля.

За последние сутки в России выявили 6 тыс. 109 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3 тыс. 481 человек.

В тройке лидеров по заболеваемости Москва – 591 случай, Свердловская область – 245, Ханты-Мансийский автономный округ – 237.

На Ямале подтвердили 176 случаев COVID-19, в Челябинской области - 130, в Курганской области - 49.

Всего на 19 июля в России выявлено 771 тыс. 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 342 летальных исхода, выздоровели 550 тыс. 344 человека.

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