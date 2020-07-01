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День города порадует тюменцев гастрономическими фестивалями и онлайн-мероприятиями

Общество, 12:39 19 июля 2020

Фото: www.dengoroda72.ru

Прогуляться по Тюмени, попробовать новые блюда, посмотреть выставки, отдохнуть в новом сквере и посмотреть интересные проекты и трансляции смогут тюменцы в День города.

Празднование 434-летия Тюмени состоится 25 июля. Основная часть мероприятий пройдет онлайн, часть из которых уже стартовала, сообщает пресс-служба городской администрации. 23 июля на Городской площади откроется выставка "Кормчие Тюмени: выбор истории", посвященная тюменским градоначальникам. Здесь можно будет увидеть редкие фотографии разных лет.

24 июля на набережной пройдет арт-променад "Река времени". Команда художников создаст на нижнем ярусе набережной 3D-рисунки "Тюмень купеческая", "Тюмень в годы Великой Отечественной войны", "Тюмень советская", "Тюмень сегодня", "Тюмень в будущем".

В этот же день состоится награждение жителей и организаций за особые достижения, заслуги и вклад в развитие Тюмени. Награды будут вручать глава города Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Посмотреть церемонию можно на канале "Тюменское время" в 15 часов.

Программа 25 июля начнется с традиционного возложения цветов к камню на Исторической площади и памятнику Андрея Текутьева. На площади Солнца и около Литературно-краеведческого центра откроется выставка-продажа книг, в том числе о Тюмени и Тюменской области. На Городской площади начнется фестиваль "Кофе улиц".

Также с 10 часов начнут работать "Хлебный базар" (ул. Дзержинского от ул. Володарского до ул. Республики), "Барбекю фест" (Масловский взвоз). Около Моста влюбленных состоится фестиваль "Привал после войны", и площадка "Igolka market". Также здесь можно будет попробовать блюда разных национальностей.

Будет работать в этот день и новая площадка около ТЦ "Заречный" на ул. Эрвье, 22/2. Здесь пройдет фестиваль "Заречная Евразия". Организаторы обещают посетителям кашу с разными добавками и уху. Также в День города откроется самый крупный проект, посвященный 75-летию Победы - сквер Якова Неумоева.

Традиционный фестиваль "Экстрим экспо" перейдет в онлайн-формат.

Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться на странице "Лето" портала "Тюмень - наш дом".

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