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Ученые: комариный укус не может стать причиной заражения коронавирусом

Общество, 17:19 19 июля 2020

www.eqlife.co.uk

Человек не может подхватить коронавирусную инфекцию из-за укуса комара, считают исследователи.

Они проанализировали неспособность COVID-19 размножаться в трех обычных видах комаров и по итогам объявили об их безвредности, сообщает РИА Новости со ссылкой на NEWS.ru.

"Даже при экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может самовоспроизводиться в этих комарах. Таким образом, его нельзя передать человеку даже в том маловероятном случае, когда комар кусает носителя вируса", – подчеркнули авторы исследования, помещенного в журнале Scientific Reports.

Солидарны с командой ученых представители Всемирной организации здравоохранения. Один из авторов, Стивен Хиггс из Университета штата Канзас, обращает внимание на то, что исследование предоставило убедительные данные, подкрепляющие теорию Всемирной организации здравоохранения.

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# исследование , коронавирус , ученые

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