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Определены победители чемпионата Тюменской области по волейболу

Спорт, 17:35 20 июля 2020

Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Победителем чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужских команд признан заводоуковский "Ритм", у женщин - "Прибой" из Тюмени.

По информации региональной федерации волейбола, чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса. Плей-офф сыгран не был. Победителей определили по результатам регулярного чемпионата.

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Церемония награждения победителей и призеров чемпионата прошла на базе отдыха "Боровое" 18 июля. Игрокам были вручены кубки и медали. Заводоуковский "Ритм" стал чемпионом области в четвертый раз. Тюменский "Прибой" - впервые взял пальму первенства.

Всего в турнире приняли участие 64 команды из 22 муниципальных образований региона.

Анжела Лебедева

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# волейбол , чемпионат области

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