Определены победители чемпионата Тюменской области по волейболу

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Победителем чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужских команд признан заводоуковский "Ритм", у женщин - "Прибой" из Тюмени.

По информации региональной федерации волейбола, чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса. Плей-офф сыгран не был. Победителей определили по результатам регулярного чемпионата.

Церемония награждения победителей и призеров чемпионата прошла на базе отдыха "Боровое" 18 июля. Игрокам были вручены кубки и медали. Заводоуковский "Ритм" стал чемпионом области в четвертый раз. Тюменский "Прибой" - впервые взял пальму первенства.

Всего в турнире приняли участие 64 команды из 22 муниципальных образований региона.

Анжела Лебедева