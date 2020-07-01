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Менеджер автосалона обманул тюменца на четыреста тысяч рублей

Происшествия, 18:52 20 июля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в мошенничестве задержали тюменские полицейские. Менеджер автосалона продал автомобиль тюменца и присвоил себе деньги, сообщает УМВД Тюмени.

Стражи правопорядка установили обстоятельства случившегося. Выяснилось, что потерпевший обратился в автосалон, чтобы продать своею машину. Подписав все необходимые документы, он стал ждать положительного результата.

Однако менеджер по продажам воспользовался служебным положением и продал автомобиль, не предоставив полученные средства ни автосалону, ни законному владельцу. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.

29-летнего ранее судимого жителя Тюмени задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# автомобили , мошенничество

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