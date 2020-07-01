Около пятисот викуловчан обратились за помощью в поиске работы с начала года

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498 человек обратились за содействием в поиске работы в Центр занятости населения Викуловского района с начала 2020 года. На учете в поисках работы состоят 213 человек, 165 числятся безработными.

По данным на июль средняя продолжительность безработицы в Викуловском районе составила чуть более двух месяцев. Для сравнения: в 2019 году она превышала четыре месяца. Уровень трудоустройства – 55%. Отношение числа трудоустроенных и направленных на обучение к общему числу снятых с регистрационного учета безработных - 46%.

Напряженность на рынке труда в Викуловском районе составила 0,86 человека на одну вакансию. Уровень регистрируемой безработицы - 2,2%.

Евгения Шевцова