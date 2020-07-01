Маленьких и взрослых тюменцев приглашают в проекты международного фестиваля "От Винта!"

| Фото: организаторов международного фестиваля "От винта!" | Фото: организаторов международного фестиваля "От винта!"

К участию в проектах приглашает жителей и организации Тюменской области Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи "От Винта!". Он проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли России, сообщают организаторы.

Конкурсы и проекты проводятся в онлайн-формате. Стартовал I Международный конкурс научно-технической анимации "МультПром-2020". На конкурс принимаются анимационные работы по темам, связанным с развитием промышленности. Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 5 до 35 лет – как индивидуально, так и в составе группы. Заявки принимаются до 31 августа 2020 года включительно. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь.

| Фото: организаторов международного фестиваля "От винта!" | Фото: организаторов международного фестиваля "От винта!"

Также продолжается реализация международного проекта "Инженеры Победы": на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ) создается раздел, посвященный роли инженеров и технических специалистов в приближении Великой Победы. К участию в проекте принимаются материалы как от организаций (промышленные предприятия, вузы, НИИ, музеи и т.д.), так и от частных лиц. Заявки принимаются до 16 августа 2020 года включительно. Узнать о деталях проекта и заполнить форму для участия можно здесь.

Кроме того, всем заинтересованным лицам предлагается направлять свои истории успеха развития и становления научно-технических проектов и разработок, которые будут представлены на Всероссийском форуме региональных координаторов. Рассказать о своей истории успеха можно с помощью формы.

Еще одна важная цель деятельности фестиваля "От Винта!" в 2020 году – актуализация данных в "Витрине молодежных проектов и практик". Эта работа ведется по поручению министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Сведения об инновационных разработках молодых специалистов по научно-техническому направлению следует направлять сюда.

Дополнительную информацию обо всех проектах, мероприятиях и конкурсах фестиваля "От Винта!" можно получить на официальном сайте http://owinta.com. По всем вопросам обращайтесь по адресу электронной почты: start@otwinta.com.