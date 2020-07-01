  • 21 июля 202021.07.2020вторник
  • USD71,9628
    EUR82,3902
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Студентам ТюмГУ содействуют в реализации проектов трудоустройства

Общество, 14:34 21 июля 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект "Гид для студента" реализует руководитель учебного офиса Школы перспективных исследований ТюмГУ Даниэл Контовски. К завершению приемной кампании издание-подсказка для только поступивших студентов будет полностью готова, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

При поддержке Министерства науки и высшего образования ТюмГУ стал организатором программы содействия занятости. У студентов вуза появилась возможность получить за это дополнительный заработок.

К программе по трудоустройству студентов уже подключились и другие образовательные организации Тюмени. Некоторые студенты выбрали работу в уже существующих структурах, другие продолжили реализовывать собственные проекты.

Так, автор проекта "Создание системы мониторинга и картографирования состояния атмосферного воздуха города Тюмени" Ильдар Идрисов разработал прототип устройства регистрации загрязняющих веществ и систему мониторинга на геопортале Тюменского государственного университета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# студенты , трудоустройство , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:07 21.07.2020Ялуторовчан приглашают на уличную фотовыставку
14:56 21.07.2020Ямалец объявил сбор средств на восстановление сгоревшей птицефермы
14:45 21.07.2020Записаться на прием в службу судебных приставов поможет QR-код
14:34 21.07.2020Студентам ТюмГУ содействуют в реализации проектов трудоустройства