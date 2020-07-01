Студентам ТюмГУ содействуют в реализации проектов трудоустройства

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект "Гид для студента" реализует руководитель учебного офиса Школы перспективных исследований ТюмГУ Даниэл Контовски. К завершению приемной кампании издание-подсказка для только поступивших студентов будет полностью готова, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

При поддержке Министерства науки и высшего образования ТюмГУ стал организатором программы содействия занятости. У студентов вуза появилась возможность получить за это дополнительный заработок.

К программе по трудоустройству студентов уже подключились и другие образовательные организации Тюмени. Некоторые студенты выбрали работу в уже существующих структурах, другие продолжили реализовывать собственные проекты.

Так, автор проекта "Создание системы мониторинга и картографирования состояния атмосферного воздуха города Тюмени" Ильдар Идрисов разработал прототип устройства регистрации загрязняющих веществ и систему мониторинга на геопортале Тюменского государственного университета.