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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Записаться на прием в службу судебных приставов поможет QR-код

Общество, 14:45 21 июля 2020

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Доступ к сервису записи на личный прием облегчит тюменцам специально сгенерированный для этой цели QR-код, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Код позволяет перейти на страницу авторизации с любого мобильного устройства, оснащенного программным сканером QR-кода. Сканер можно установить на мобильное устройство бесплатно, путем поиска в PlayMarket или AppStore. Подойдет любой программный сканер.

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

"Для установки в поисковой строке PlayMarket или AppStore набираем "qr сканер", выбираем любой и нажимаем "установить". После установки запускаем сканер, наводим камеру телефона на QR-код и переходим на страницу авторизации сервиса записи на личный прием", - рассказали в службе судебных приставов.

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# запись , прием граждан , судебные приставы

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