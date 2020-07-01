Тюменские росгвардейцы вместе с детьми участвовали в шахматных турнирах

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Сеанс одновременной игры провели в Тюмени военнослужащие и гражданские специалисты Центра подготовки личного состава кинологической службы, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Лучшими шахматистами стали старший лейтенант Игорь Кузьмин и сержант Егор Худяков.

Дети тюменских росгвардейцев приняли участие в онлайн-турнире, организованном региональным Центром физкультурной и спортивной работы "Лидер". Сын заведующей библиотекой центра Алексей Усольцев стал его серебряным призером. Молодой человек - постоянный участник онлайн-турниров разного уровня, в том числе международных.