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На занятия спортом приглашают тюменцев в парки и дворовые площадки

Общество, 18:03 21 июля 2020

портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Второй сезон проекта #Спортивныйзаряд стартовал в Тюмени. Инструкторы ждут тюменцев на городских площадках, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Cпортивный инструктор СК "Гагаринский" Екатерина Дубицкая провела занятия в Затюменском экопарке и во дворе дома № 26 по ул. Немцова. Вместе с подростками она сделала разминку, отработала подводящие беговые упражнения, упражнения с мячом, поиграла в стритбол. С малышами провела укрепляющую разминку с элементами ОФП.

портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Все занятия проводятся с соблюдением норм, рекомендованных Роспотребнадзором: бесконтактная термометрия, обработка инвентаря и контактных поверхностей до и после каждого занимающегося, социальная дистанция.

С графиком работы можно ознакомиться здесь.

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# спортивный заряд

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