В "Ямальском-2" продолжается строительство поликлиники

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Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов совместно с управой Калининского округа и подрядными организациями обсудил ход строительства поликлиники в микрорайоне "Ямальский-2" и благоустройство сквера на улице Вьюжной.

Здание поликлиники общей площадью в 14 тыс. 410 кв. метров разместится на участке в 1,2 гектара. Лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 500 посетителей в день. Проектом предусмотрены взрослое и детское отделения, женская консультация и подстанция скорой помощи на восемь бригад.

"Застройщик проинформировал, что работы идут по графику, ближе к концу года подрядчик планирует сдать объект", – сообщил Дмитрий Осипов.

При осмотре сквера по улице Вьюжной депутат отметил, что при реализации второго этапа благоустройства рекреационной зоны будет создан прогулочный бульвар, появятся новая скульптурная композиция и малые архитектурные формы, добавятся освещение и видеонаблюдение. Работы планируется выполнить до середины ноября.

Два объекта формируют единый ансамбль, куда входят озелененная территория, школа, детский сад и поликлиника.