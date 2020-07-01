  • 21 июля 202021.07.2020вторник
  • USD71,9628
    EUR82,3902
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В "Ямальском-2" продолжается строительство поликлиники

Общество, 18:58 21 июля 2020

duma.tyumen-city.ru

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов совместно с управой Калининского округа и подрядными организациями обсудил ход строительства поликлиники в микрорайоне "Ямальский-2" и благоустройство сквера на улице Вьюжной.

Здание поликлиники общей площадью в 14 тыс. 410 кв. метров разместится на участке в 1,2 гектара. Лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 500 посетителей в день. Проектом предусмотрены взрослое и детское отделения, женская консультация и подстанция скорой помощи на восемь бригад.

"Застройщик проинформировал, что работы идут по графику, ближе к концу года подрядчик планирует сдать объект", – сообщил Дмитрий Осипов.

При осмотре сквера по улице Вьюжной депутат отметил, что при реализации второго этапа благоустройства рекреационной зоны будет создан прогулочный бульвар, появятся новая скульптурная композиция и малые архитектурные формы, добавятся освещение и видеонаблюдение. Работы планируется выполнить до середины ноября.

Два объекта формируют единый ансамбль, куда входят озелененная территория, школа, детский сад и поликлиника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , Дмитрий Осипов , поликлиника , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 21.07.2020Тюменцы отправили в Казахстан гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
18:58 21.07.2020В "Ямальском-2" продолжается строительство поликлиники
18:47 21.07.2020Креативный стрит-арт поможет соблюдать дистанцию на остановках в Тюмени
18:36 21.07.2020Лагерь "Город мастеров" откроется на базе Голышмановского молодежного центра