Мемориал установят в Уватском районе

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Мемориал сотрудникам органов внутренних дел установят в Уватском районе. Памятник посвящен тем, кто погиб при исполнении служебного долга в военное и мирное время. Сейчас идет подготовка площадки, сообщает администрация Уватского района.

Небольшой сквер разместится около здания полиции на площади 300 квадратных метров. Затем здесь установят плиту с фамилиями погибших и скульптуру человека. Этот образ будет символизировать сотрудника полиции, который чтит память ушедших из жизни коллег и товарищей минутой молчания.

Планируется, что мемориал увековечит имена шести сотрудников милиции, сообщили в ОМВД России по Уватскому району. На фронтах Великой Отечественной войны погибли старший сержант Дмитрий Аксенов, участковый инспектор Емельян Каюков, старшина милиции, счетовод районного отделения НКВД Матвей Пуртов, инструктор районного отделения НКВД Ермил Крылов. При исполнении служебных обязанностей, преследуя вооруженных бандитов, погиб участковый инспектор милиции Афонасий Аксенов, от ножевого ранения, полученного в схватке с преступником, ушел из жизни следователь Иван Сидоров.

Строительство и установка мемориала пройдет на средства компании "Сургутнефтегаз" – 2,5 млн рублей.

"Памятник героям – инициатива руководителей уватского ОВД и, как мне показалось с самого начала, искреннее желание начальника отдела Александра Сергеевича Лукашенко. Я благодарю Владимира Леонидовича Богданова за выделение ПАО "Сургутнефтегаз" финансов на возведение мемориала, а также главу Увата, ветерана МВД Виктора Анатольевича Елесина за неравнодушное отношение к проекту. Надеюсь, что и с точки зрения архитектуры мемориал станет нашей достопримечательностью", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.