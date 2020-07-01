В Аромашевском районе строят дорогу к лыжной базе

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Дорогу до лыжной базы "Метелица" строят аромашевские дорожники от улицы улицы Петялина дер. Чигарево. Она будет асфальтобетонная, доступная для всех, кто пожелает попасть на тренировку.

Ход работ оценил глава Аромашевского района Игорь Власов 21 июля.

Дорожные работы ведутся и в с. Юрминка, здесь Аромашевское ДРСУ выполняет работы по укладке асфальта. Юрминское сельское поселение стало победителем в рейтинге среди сельских поселений Аромашевского района по результатам 2019 года. Им выделено 5 млн рублей. На эти средства были частично заасфальтированы улицы: Сергея Молчанова, Школьная, остальная часть улиц в твердом покрытии. Сделан ремонт дороги на ул. Украинская. Заасфальтирован подъезд и площадка перед зданием сельского Дома культуры.

Два подъезда к домам, которые в весной подтопляло, заасфальтированы и к ним проложены водопропускные трубы, сделана отсыпка.

Глава Аромашевского района осмотрел теплотрассу в с. Аромашево ул. Строителей 64, где ремонтные работы выполняет ООО "Газмонтажсервис" из с. Казанское. Старая теплотрасса выработала ресурс и находится в аварийном состоянии. Все работы на объектах идут строго по графику и завершатся в намеченные сроки.

Анжела Лебедева