Центр поддержки предпринимательства дает старт новым проектам

| Фото: tyumen-region.ru | Фото: tyumen-region.ru

Развитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых, действующая в Тюменской области, пользуется спросом у населения. Финансовая помощь, сопровождение проектов, обучение, консультирование и многое другое в формате "одного окна" доступно в центре "Мой бизнес", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Так, в феврале 2020 года в Центр обратился житель Упоровского района Андрей Рева. У молодого человека была идея – начать производство пластиковых ёмкостей. Он долгое время занимался установкой труб и сантехническими работами, работал слесарем-сантехником, потом решил перейти из статуса наёмного работника в предприниматели.

В Центре поддержки предпринимательства Андрей Рева получил консультацию о возможной поддержке со стороны государства. После этого подал заявление в Центр занятости населения и получил 192 тыс. рублей по программе самозанятости. Эта сумма стала стартовым капиталом для реализации своего дела.

В марте он оформил статус индивидуального предпринимателя. Сегодня он изготавливает пластиковые ёмкости, предназначенные для решения различных задач: септики, резервуары для хранения воды, в том числе питьевой.

Производство организовано методом футеровки – обтягивания пластиком изнутри уже имеющихся сооружений и ёмкостей. В перспективе предприниматель планирует создать 4-8 новых рабочих мест и заняться переработкой пластикового мусора – изготовлением гранул, что в свою очередь откроет перспективу изготовления полимернопесчаных изделий, таких как пластиковые люки для колодцев, тротуарная плитка и черепица.

Отметим, что только в 2019 году Центром было оказано более 6 тыс. консультаций, в этом году уже оказано около 4 тыс. 500 услуг во всех районах Тюменской области. Обратиться за консультацией необходимой для начала нового дела можно в центр "Мой бизнес" (Тюмень, ул. Республики, 142, тел. 8 (3452) 534-000 (доб. 1093), lejnina@iato.ru). В Центр поддержки предпринимательства (Тюмень, ул. Грибоедова, 2, тел. 8 (3452) 49-99-44 (доб. 241), cpp@iato.ru)или в представительства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в районах региона.