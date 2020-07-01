Тюменские производители узнают о выходе на рынок Германии на онлайн-мероприятии

| Фото: md-eksperiment.org | Фото: md-eksperiment.org

Совместная онлайн-бизнес-миссия департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и торгового представительства России в Германии "Выход на экспортный рынок Германии. В фокусе - предприятия пищеперерабатывающей отрасли" состоится 24 июля, начало в 14 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

К участию в бесплатном обучающем мероприятии приглашают экспортно ориентированные и заинтересованные тюменские предприятия.

О стратегии выхода экспортно ориентированных компаний на рынок Германии расскажет торгпред России в ФРГ Андрей Соболев. Историю успешно реализованного бизнес-кейса российского пищеперерабатыващего предприятия представит Алексадр Фролов - эксперт Центра делового сотрудничества (Германия, г. Кёльн). С докладом "Германия импортирует! Шаги к успешному экспорту из России" выступит доктор наук Вероника Любке, генеральный директор компании Bridge-One-Seven GmbH.

Тюменцы смогут задать вопросы экспертам по сертификации продукции о том, как обойти "подводные камни" логистики и таможни и получат ответы от опытных практиков-экспертов.

Экспортный потенциал Тюменской области представят начальник управления внешних связей и контроля департамента инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина и руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Андрей Карташов.

О своей продукции расскажут тюменские предприятия "НордЭко" - производитель фармацевтического товара-продукта из пантов северных оленей, "Ягоды плюс"-переработчик сибирских дикоросов, и другие предприятия.

Онлайн-встреча с торгпредством России в Германии и немецкими экспертами носит обучающий характер.

Для регистрации и получения ссылки направлять сообщение Андрею Карташову на e-mail:kartashov@iato.ru с указанием юридического названия, контактов и продукции компании, Ф.И.О. и должности представителя-участника.