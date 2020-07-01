ФК "Тюмень" подписал контракт с нападающим Александром Коротаевым

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" подписал контракт с 28-летним нападающим Александром Коротаевым, сообщает пресс-служба клуба.

По итогам сезона 2011/2012 Александр с 25-ю забитыми мячами стал лучшим бомбардиром зоны "Урал-Поволжье" в составе тольяттинской "Академии", через пять лет вместе с "Динамо-СПб" из Санкт-Петербурга выиграл турнир на "Западе".

Забивал Коротаев и "Тюмени". 10 лет назад на "Строймаше" он отправил два мяча в ворота Сергея Локотаева, а на последней минуте нападающего "Академии" удалили с поля. Следующий визит в Тюмень Александр вновь ознаменовал голом – он смог переиграть с пенальти Виталия Пьянченко.

В активе новичка "Тюмени" есть голы в составе молодежной сборной России, а также команд ФНЛ. В подэлитном дивизионе Коротаев забивал в составе волгоградского "Ротора", "Сокола" из Саратова, "Динамо-СПб" и песчанокопской "Чайки".

Прошлый сезон Александр начал в "Роторе", который тогда тренировал нынешний наставник "Тюмени" Игорь Меньщиков, а завершил в "Чайке", где играл вместе с нынешними одноклубниками Никитой Чалым и Андреем Павленко.

В "Тюмени" Александр Коротаев будет выступать под № 24.